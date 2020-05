عرب لیگ نے مقبوضہ مغربی کنارے سے متعلق اسرائیلی قبضے سے متعلق اسرائیلی متنازعہ تجویز کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہےکہ “یہ اقدام فلسطینیوں کے خلاف ایک نیا جنگی جرم ثابت ہوگا۔

عرب لیگ نے مقبوضہ مغربی کنارے یا (غرب اردن )میں اسرائیلی قبضے کے منصوبے سے متعلق اسرائیلی منصوبے کی شدید مخالفت کی ہے، مصر کےدارالحکومت قاہرہ میں منعقد ہونے والی کانفرنس کے بعدعرب وزرائے خارجہ کی طرف سے مشترکہ بیان جاری کیا گیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ وادی اردن سمیت 1967 میں مقبوضہ فلسطینی علاقوں کےکسی بھی حصے کو الحاق کرنےکےمنصوبوں پرعمل درآمد اور جن زمینوں پراسرائیلی آباد ہیں وہ سب فلسطینی عوام کے خلاف ایک نئے جنگی جرم کی نمائندگی کرتے ہیں۔

دوسری جانب عرب لیگ نے امریکہ پرزور دیا کہ وہ قابض اسرائیلی حکومت کے منصوبوں کو فعال کرنے میں تعاون کریں ۔

اجلاس میں فلسطین کے وزیر خارجہ ریاض المالکی نےعرب ممالک کو خبر دار کرتے ہوئے کہا کہ اس اقدام سےلڑائی سیاسی محاذ سےختم ہوکر نہ ختم ہونے والی مذہبی جنگ کی طرف موڑ دی جائے گی جو ہمارے خطے میں کبھی استحکام، سلامتی یا امن نہیں لائے گی۔

واضح رہے کہ عرب لیگ کےاعلان سے چند روزقبل ہی اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نیتن یاہو اور ان کے سیاسی حریف بینی گینز کے درمیان قومی حکومت کی تشکیل کیلئے ایک سمجھوتا پایا ہے، جس کے تحت آئندہ ماہ دریائے اردن کےمغربی علاقے کےبعض حصوں کو اسرائیلی ریاست میں ضم کےمنصوبہ پرعمل درآمد کیا جائےگا۔

"The implementation of plans to annex any part of the Palestinian territories occupied in 1967, including the Jordan Valley..& the lands on which Israeli settlements are standing represents a new war crime…against the Palestinian people"#Group4Palestinehttps://t.co/0F3BqkKkNs

