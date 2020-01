ڈونلڈ ٹرمپ کی ایران کو دھمکی

واشنگٹن: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ تہران کو صفارت خانہ پر حملہ کرنے اور اس کو نقصان پہنچانے کی بھاری قیمت ادا کرنی ہوگی۔

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے ٹیوٹر پیغام کے ذریعے ایک بیان میں ایران کو ذمہ دار قرار دیتے ہوئے کہا کہ تہران کو عراق میں امریکی صفارت خانہ پر حملہ کرنے کی بھاری قیمت ادا کرنی ہوگی جبکہ صفارت خانے میں ہونے والے نقصان کی بھی بھرپائی کرنی پڑے گی۔

….Iran will be held fully responsible for lives lost, or damage incurred, at any of our facilities. They will pay a very BIG PRICE! This is not a Warning, it is a Threat. Happy New Year!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 31, 2019