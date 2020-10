خطرات کے مؤثرجواب کیلئے چوکنا رہنے کی ضرورت ہے، آرمی چیف

راولپنڈی :چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمرجاویدباجوہ کا کہنا ہے کہ خطرات کے مؤثرجواب کیلئے ہمہ وقت چوکنا رہنے کی ضرورت ہے، آئی ٹی کلسٹرکےقیام سےتخلیقی اورڈیجیٹائزیشن کی حوصلہ افزائی ہوگی۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ (آئی ایس پی آر) نے ٹوئٹ کرتے ہوئے بتایا کہ آرمی چیف نے نےدورہ گلگت کےدوران سافٹ ویئرٹیکنالوجی پارک کاافتتاح کیا، جہاں انہوں نےافسروں،جوانوں کی سخت اورمشکل موسموں میں آپریشنل تیاریوں کو سراہا تے ہوئے کہاکہ دورافتادہ علاقے میں آئی ٹی کلسٹرکےقیام کےدیرپااثرات مرتب ہونگے،سافٹ ویئرٹیکنالوجی پارک ایس سی اوکی کاوش ہے۔

#COAS visited Skardu and Gilgit today. On arrival at Skardu, COAS was briefed on latest situation and operational preparations of FCNA troops deployed along #LOC . Interacting with officers and men, COAS appreciated their high morale, operational readiness (1/4) pic.twitter.com/Y4aKjtJYks

آئی ایس پی آر نے مزید بتایا کہ آرمی چیف کوکنٹرول لائن پرتازہ ترین صورتحال پربریفنگ دی گئی،جنرل قمر جاوید باجوہ نے پاک فوج کےافسروں اورجوانوں کے بلندحوصلےکی تعریف کرتے ہوئے بڑھتےخطرات کےپیش نظربہترین تیاری اورمؤثرجواب کی ضرورت پرزور دیا۔

…It will serve as a trigger for development of cyber industry in the area. Acknowledging efforts of #SCO, COAS said that establishment of IT clusters in remote areas will have a great effect by encouraging innovation and digitisation. (4/4)

