کسی فوجی آمر کو پہلی بار سزا سنائی گئی ہے،اپوزیشن

سابق آرمی چیف پرویز مشرف کو سنگین غداری کیس میں خصوصی عدالت کی جانب سے سزائے موت کے فیصلے کے ردےعمل پر اپوزیشن جماعتوں کاکہنا ہےکہ کسی فوجی آمر کو پہلی بار پاکستان کی عدالت نے سزا سنائی ہے۔

پیپلز پارٹی کے چئیرمین بلاول بھٹو زارداری نے سماجی رابطہ ویب سائٹ ٹیوٹر پر اپنا پیغام جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ جمہوریت بہترین انتقام لیتی ہے۔

Democracy is the best revenge. Jiye Bhutto pic.twitter.com/L4wLEjUJTl

