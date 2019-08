بھارت آپے سے باہر؛ ایل او سی پر بلااشتعال فائرنگ سے3 جوان شہید

لاہور:بھارت کی جانب سے لائن آف کنٹرول(ایل او سی) پر بلااشتعال فائرنگ سے3 جوان شہید ہوگئے۔

تفصیلات کے مطابق آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ بھارت نے اپنے یوم آزادی کے موقع پرایل او سی پر فائرنگ کی ہے جس کے نتیجے میں3 جوان شہید ہوگئے جبکہ پاک فوج کی جانب سے جوابی کارروائی میں بھارت کےپانچ فوجی ہلاک اور کئی بنکر تباہ کردئیےگئے ہیں ۔

In efforts to divert attention from precarious situation in IOJ&K,Indian Army increases firing along LOC.

3 Pakistani soldiers embraced shahadat. Pakistan Army responded effectively. 5 Indian soldiers killed, many injured, bunkers damaged. Intermittent exchange of fire continues. pic.twitter.com/wx1RoYdiKE

— DG ISPR (@OfficialDGISPR) August 15, 2019