اسلام آباد: چیئرمین سی پیک اتھارٹی عاصم سلیم باجوہ نے چین پاکستان اکنامک کوریڈور (سی پیک) کے لیے انٹرن شپ کااعلان کردیا۔

تفصیلات کے مطابق چیئرمین سی پیک عاصم سلیم باجوہ سماجی رابطے کی سائٹ پر ٹوئٹ کرتے ہوئے کہا کہ نوجوان 3 ماہ کی انٹرن شپ کیلئے درخواست دے سکتے ہیں،سی پیک انٹرن شپ پروگرام کی لانچنگ پر خوشی ہے۔

In the spirit of Youth empowerment/to develop young leaders,We announce to offer an opportunity to you to join #CPEC specific internship for 3 months-brochure for first internship of series attached,all eligible Pakistanis can apply.2/2 #CPECMakingProgress pic.twitter.com/xPjbIdzy7Q

— Asim Saleem Bajwa (@AsimSBajwa) August 15, 2020