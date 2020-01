لاہور: پاکستان نے پہلے ٹی 20 میچ میں بنگلا دیش کو 5 وکٹوں سے شکست دے کر سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل کرلی۔

لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں کھیلے گئے پہلے ٹی20 میچ میں بنگلادیش کے کپتان محموداللہ نے پاکستان کے خلاف ٹاس جیت کر پہلے خود بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا اور مقررہ 20 اوورز میں 5 وکٹ کے نقصان پر 141 رنز بنائے جس کے جواب میں قومی ٹیم نے مطلابہ ہدف 5 وکٹ کے نقصان پر پورا کیا۔

ہدف کے تعاقب میں بابراعظم اور احسان علی نے اننگز کا آغاز کیا تاہم کپتان پہلے ہی اوور کی دوسری گیند پر کھاتہ کھولے بغیر پویلین واپس لوٹ گئے جس کے بعد محمد حفیظ بیٹنگ کیلئے آئے اور صرف 17 رنز ہی بناسکے۔

شعیب ملک اور احسان علی نے ذمہ دارانہ بیٹنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسکور بورڈ کو آگے بڑھایا، احسان 36 رنز بناکرآؤٹ ہوئے، افتخار احمد 16 کے مہمان ثابت ہوئے اور عماد وسیم 6 رنز پر بولڈ ہوئے تاہم شعیب ملک نے ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے نصف سنچری اسکور کرکے ٹیم کی جیت میں اہم کردار ادا کیا، وہ 58 رنز پر ناٹ آؤٹ رہے۔

بنگلادیش کی جانب سےتمیم اقبال اور محمد نعیم نے ٹیم میں 71 رنز کا عمدہ آغاز فراہم کیا، تمیم اقبال 39 رنز بنانے کے بعد رن آؤٹ ہوئے جس کے بعد آنے والے بلے باز لٹن داس بھی 12 رنز بناکر رن آؤٹ ہوئے جبکہ محمد نعیم 43 رنز کی اننگز کھیلنے کے بعد شاداب خان کا شکاربنے۔

