ایک دن میں سب سے زیادہ ویکسینیشن کا نیا ریکارڈ

ملک بھر میں کورونا ویکسینیشن کا عمل تیزی سے جاری ہے اور ایک دن میں سب سے زیادہ ویکسین لگانا کا نیا ریکارڈ بن گیا ہے۔

نیشنل کمانڈ اینڈآپریشن سینٹر کے سربراہ اسدعمر نے ٹوئٹر پر جاری بیان میں ویکسینیشن عمل کے ریکارڈ اور نئے ہدف سے متعلق بتایا۔

انہوں نے کہا کہ گزشتہ روز7لاکھ78ہزارافرادکوویکسین لگائی گئی جب کہ گزشتہ روزپہلی خوراک لگانےکابھی ریکارڈبنا، 5لاکھ61 ہزار افراد کوپہلی خوراک لگی۔

Yet another daily vaccination record set. Yesterday 7 lakh 78 thousand vaccinations were carried out. New record for first dose also… 5 lakh 61 thousand. New target : to inshallah cross 1 million vaccinations in a day

