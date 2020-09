متحد قوم کو کوئی بھی دشمن نقصان نہیں پہنچا سکتا، آرمی چیف

راولپنڈی :چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ کا کہنا ہےکہ متحد قوم کے عزم کو کوئی بھی دشمن نقصان نہیں پہنچا سکتا۔

پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ(آئی ایس پی آر) نے سوشل میڈیا کی ویب سائٹ پر ٹوئٹ کرتے ہوئے بتایا کہ آرمی چیف نے لیفٹیننٹ ناصرحسین خالدشہیدکےاہل خانہ سے ملاقات کی۔

General Qamar Javed Bajwa, #COAS, visited family of Lieutenant Nasir Hussain Khalid Slehria Shaheed, at Rawalpindi today. COAS prayed for the departed soul and offered Fateha. COAS acknowledged resolve of shaheed’s family and paid tribute to the brave officer (1/2) pic.twitter.com/uGWDa7FBgK

— DG ISPR (@OfficialDGISPR) September 15, 2020