آئی سی سی نے آل ٹائم ٹی ٹوئنٹی باؤلرز کی رینکنگ جاری کردی.

تفصیلات کے مطابق آئی سی سی نے آل ٹائم ٹی ٹوئنٹی ٹاپ 10 باؤلز کی رینکنگ جاری کردی جس میں 5 پاکستانی باؤلز شامل ہیں، رینگنگ لسٹ میں سابق پاکستانی باؤلرعمرگل پہلے نمبر اور ویسٹ انڈیز کے اسپنر سیموئل بدری دوسرے نمبر پر موجود ہیں.

#DidYouKnow that FIVE Pakistan bowlers feature in the all-time list of the @MRFWorldwide ICC T20I Rankings 🤯

Two of these 🇵🇰 players were a part of the 2007 @T20WorldCup. Guess who? 🧐#T20TakesOff pic.twitter.com/YFs1ZyxuWh

— ICC (@ICC) September 13, 2020