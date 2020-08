وزیراعظم کا سندھ حکومت کے ساتھ ملکر کراچی کے 3 اہم مسائل حل کرنے کا فیصلہ

اسلام آباد: وزیر اعظم عمران خان نے کراچی کے تین اہم مسائل کے حل کے لیے سندھ حکومت کے ساتھ مل کر کام کرنے کا فیصلہ کرلیا۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر ٹوئٹ کرتے ہوئے وزیراعظم عمران خان نے اپنے بیان میں کہا کہ پوری قوم اس درد کو محسوس کررہی ہے جس میں کراچی کے عوام مبتلا ہیں۔ تاہم اس تباہ کن صورتحال اور تمام تر مشکلات کے ہنگام مثبت پیشرفت یہ ہوئی ہے کہ میری حکومت سندھ حکومت کے ساتھ ملکر فوری طور پر کراچی کے 3 بڑے مسائل کے حل کیلئے اقدامات اٹھا رہی ہے۔

وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ ان مسائل میں شہر بھر کے نالوں کی مکمل صفائی، آبی گزرگاہوں کی راہ میں رکاوٹ بننے والی تجاوزات سے نمٹنا، کوڑا کرکٹ اور نکاسی آب کے مسائل کا مستقل حل دریافت کرنا اور کراچی کے عوام کو پانی کی فراہمی جیسے بنیادی اور اہم ترین مسئلے کا حل شامل ہے۔

Cleaning the nullahs once & for all & dealing with encroachments impeding water channels; devising a permanent solution to the solid waste disposal & sewerage problems; & resolving the critical issue of water supply to the citizens of Karachi.

— Imran Khan (@ImranKhanPTI) August 29, 2020