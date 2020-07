وزیراعظم کا سعودی فرمانروا کی طبیعت ناسازی پر تشویش کا اظہار، جلد صحتیابی کیلئے دعا

وزیراعظم عمران خان نے سعودی فرمانروا شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی طبیعت ناسازی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے ان کی جلد صحتیابی کیلیے دعا کی۔

تفصیلات کے مطابق وزیراعظم عمران خان نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر سعودی فرمانروا شاہ سلمان بن عبدالعزیز کے اسپتال میں داخل ہونے پر اظہار تشویش کرتے ہوئے کہا خادمین حرمین شریفین کی علالت کے بارے میں سنا، میں، حکومت اور پاکستان کی عوام ان کی جلد صحتیابی کے لیے دعاگو ہیں، ۔

انہوں نے کہا کہ اللہ انہیں اچھی صحت اور لمبی زندگی دے، آمین!۔

Heard with concern about hospitalisation of His Majesty King Salman bin Abdul Aziz, Custodian of the Two Holy Mosques. The government and people of Pakistan, and I myself, join our Saudi brethren in prayers for His Majesty's swift recovery, good health and long life. Ameen.

— Imran Khan (@ImranKhanPTI) July 20, 2020