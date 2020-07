سی پیک منصوبے کو ہر حال میں پایہ تکمیل تک پہنچائیں گے، وزیر اعظم

اسلام آباد: وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ پاک چین دوستی کے مظہر سی پیک منصوبے کو ہر حال میں پایہ تکمیل تک پہنچائیں گے۔

وزیرِ اعظم عمران خان کی زیر صدارت میں چین پاکستان اقتصادی راہداری کے تحت منصوبوں کی پیش رفت پر جائزہ اجلاس منعقد کیا گیا،جس میں وزیراعظم نے سی پیک اتھارٹی کی کارکردگی پر اطمینان کا اظہار کیا۔

اجلاس میں وزیراعظم کو جاری منصوبوں کی مو جودہ صورت حال کے بارے میں آگاہ کیا گیا،عمران خان نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ اس کے ثمرات ہر خاص وعام پاکستانی تک پہنچائے جائیں گے۔

وزیراعظم نے سی پیک اتھارٹی کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے ہدایت کی کہ اس ادارے کی کارکردگی اور استطاعت کو مزید موثر بنانے کے لئے تما م ضروری اقدامات کئے جائیں۔

عمران خان نے کہاکہ چین پاکستان اقتصادی راہداری ملک کے روشن مستقل کی ضمانت ہے، اقتصادی راہداری پاکستان کی سماجی و معاشی ترقی کے حوالے سے بہترین منصوبہ ہے، پاک چین دوستی کے مظہر سی پیک کو ہر حال میں پایہ تکمیل تک پہنچائیں گے۔

جبکہ چیئرمین سی پیک اتھارٹی لیفٹیننٹ جنرل (ر) عاصم سلیم باجوہ نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر ٹوئٹ کرتے ہوئے کہا کہ سی پیک پاک وطن چین لازوال دوستی کا مظہر ہے۔

PM briefed on progress of CPEC Projects.Directed all projects must be completed expeditiously,their dividend must reach all Pakistanis. #CPEC a reflection of Pak China iron brotherhood&guarantor of our future prosperity.Appreciated Authority for effective role #CPECMakingProgress

