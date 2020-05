اسلام آباد: وزیر مملکت برائے انسداد منشیات شہریار آفریدی بھی کورونا وائرس کے مرض میں مبتلا ہوگئے۔

وزیر مملکت شہریار آفریدی نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر ٹوئٹ کرتے ہوئے بتایا کہ ان کا کورونا ٹیسٹ مثبت آیا ہے۔

شہریار آفریدی نے اپنے ٹوئٹر پیغام میں لکھا کہ: ” میرا کرونا وائرس ٹیسٹ پازیٹو آیا ہے اور میں نے ڈاکٹرز کی ہدایت پر اپنے آپ کو گھر پر آئسولیٹ کرلیا ہے. رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ وطن عزیز کو موذی وباء سے محفوظ بنائے اور وزیراعظم عمران خان سرخرو ہوں”۔

I have tested positive of #COVID19 & hv isolated myself at home as per advice by medics.

I need prayers & blessings. May Allah almighty help save all my countrymen from the pandemic under my PM @ImranKhanPTI

— Shehryar Afridi (@ShehryarAfridi1) May 29, 2020