محکمہ داخلہ پنجاب نے صوبے بھر میں مزید ایک ہفتے کے لیے لاک ڈائون میں توسیع کردی۔

تفصیلات کے مطابق محکمہ داخلہ پنجاب کی جانب سے نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے جس میں پنجاب میں لاک ڈائون کو مزید ایک ہفتے کے لیے بڑھا دیا گیا ہے جس کے بعد پنجاب میں 14 اپریل شام 5 بجے تک لاک ڈائون رہے گا۔

محکمہ داخلہ کی جانب سے نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ کورونا وائرس کے پھیلائو سے بچنے کے لیے جو بھی اقدامات کیے جارہے ہیں ان پر ہنگامی بنیادوں پر عمل کیا جائے گا تاہم پنجاب میں عالمگیر وبا کے پھلنے کے پیش نظر لاک ڈائون کو ایک ہفتے کے لیے بڑھایا گیا ہے۔

نوٹیفیکیشن کے مطابق اشیائے ضروریہ کی دکانیں صبح 9 بجے سے شام 5 بجے تک اور دودھ دہی کی دکانیں رات 8 بجے تک کھلیں رہے گیں۔

Punjab Govt has decided to extend all the existing restrictions till 14th April 2020. Public is requested to follow the guidelines issued by Govt and ensure that they don't leave home unless necessary. pic.twitter.com/J8opyhrTvm

— Musarrat Cheema (@MusarratCheema) April 6, 2020