کورکمانڈرز کا نفرنس نے بھارتی فوجی قیادت کی جانب سے بار بار پاکستان کے خلاف اشتعال انگیز بیانات کوغیر ذمہ دارانہ قراردیتے ہوئے کہا کہ اس سےخطے کے امن واستحکام پر اثرات مرتب ہوسکتے ہیں۔

پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ (آئی ایس پی آر) کے مطابق چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ کی زیر صدارت جی ایچ کیو میں 228ویں کورکمانڈرز کانفرنس منعقد ہوئی جس میں خطے،قومی سلامتی ،سرحد وں کے ساتھ، لائن آف کنٹرول اور مقبوضہ جموں وکشمیر کی تازہ صورتحال کا جائزہ لیا گیا ۔

آئی ایس پی آر کے مطابق کورکمانڈرزکانفرنس نے امریکہ ایران کشیدگی کے تناظر میں مشرق وسطیٰ میں پیدا ہونے والی صورتحال اور اس کے خطے کے امن واستحکام پر مضمرات کا بھی جائزہ لیا جبکہ کورکمانڈرز کانفرنس نے بھارتی فوجی قیادت کی جانب سے پاکستان کے خلاف باربار جارحیت کے اشتعال انگیز بیانات کا بھی سخت نوٹس لیا اور انہیں ایک غیر ذمہ دارانہ بیان بازی قراردیا جس کے خطے کے امن واستحکام پر منفی اثرات مرتب ہوسکتے ہیں۔

Statements of Indian mil ldrship against Pak are irresponsible rhetoric with implications on regional peace and stability.

“We shall cont to play our resp & positive role for regional peace without compromising national security & def of motherland at whatever cost”, COAS.(2/2). pic.twitter.com/w2qMbZxiPi

— DG ISPR (@OfficialDGISPR) January 14, 2020