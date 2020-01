واشنگٹن: امریکی نائب صدر مائیک پنس نے سابق صدر باراک اوباما اور ان کی انتظامیہ کو ایران کے ساتھ روا رکھے گئے سلوک پرکڑی تنقید کا نشانہ بنا ڈالا۔

امریکی نائب صدر مائیک پینس نےکہا کہ باراک اوباما اور ان کی انتظامیہ نے ایرانی دہشت گردانہ پالیسی کو نظرانداز کیا اور ایران کی جھولی میں اربوں ڈالر کی رقم ڈالی گئی۔

مائیک پینس نے مزید کہا کہ سابق صدر نے ایران کے ساتھ نام نہاد جوہری معاہدہ کیا اور اس معاہدے سے ایران نے خوب فائدہ اٹھایا اور ایران کے بیرون ملک منجمد اربوں ڈالرمل گئے۔

ٹویٹرپر پوسٹ کی گئی ایک ٹویٹ میں امریکی نائب صدر کا کہنا تھا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے تہران کے ساتھ طے پایا جوہری سمجھوتا ختم اور پاسداران انقلاب کی ‘قدس’ فورس کے سربراہ کمانڈر قاسم سلیمانی کو قتل کرکے بہت اچھا کیا۔

The Obama Admin put money in the hands of Iranian terrorists in the Iran Nuclear Deal.

President @realDonaldTrump threw out the Iran Deal & took out an Iranian terrorist responsible for wounding and killing thousands of Americans. No More $ For Terrorists & Soleimani is GONE! 🇺🇸 pic.twitter.com/SLlW0XIcYT

— Mike Pence (@Mike_Pence) January 9, 2020