مقبوضہ کشمیر میں مظالم ،بھارتی صحافی نے پردہ چاک کردیا

سرینگر: بھارتی صحافی نے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فورسز کے مظالم کا پردہ چاک کردیا ۔

بھارتی صحافی رعنا ایوب نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر جاری اپنےپیغام میں کہا کہ مقبوضہ کشمیر سے ابھی لوٹی ہوں، مقبوضہ وادی میں جو دیکھا وہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا ہوگا۔ بھارتی فورسز کی جانب سے 12 سالہ بچے کو حراست میں لے کر پیٹا جا رہا تھا، خواتین کے ساتھ زیادتی کی جارہی ہے ۔

Just returned from Kashmir. Twelve year olds detained and beaten in midnight raids. Women threatened with rape. Young boys given electric shocks, families unaware of their whereabouts. This is the NORMAL you talk about. This is the worst I have seen in the valley yet #Kashmir

