شعیب اختر نے سب سے بڑے یوٹیوبر کا ریکارڈ توڑ دیا

شعیب اختر نے سبسکرائبرز کر کے سب سے بڑے یوٹیوبر کا ریکارڈ توڑ ڈالا۔

چند روز میں یوٹیوب چینل پر 10 لاکھ سبسکرائبرز کرنے پر شعیب اختر کو گولڈن بٹن بھی پیش کیا گیا۔

کرکٹ کی دنیا میں ’راولپنڈی ایکسپریس‘ کے نام سے پہچانے جانے والے شعیب اختر نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر اپنے مداحوں کو خوشخبری سناتے ہوئے کہا کہ ان تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جن کی وجہ سے میں مجھے یوٹیوب کی جانب سے ’گولڈن بٹن‘ ملا، آپ تمام لوگوں کے لیے بہت سارا پیار۔

Thank you so much everyone for helping me reach there. The official plaque from YouTube. Lots of love. #Youtube #plaque #millionsubscribers pic.twitter.com/lK8m6Hx0TM

— Shoaib Akhtar (@shoaib100mph) July 19, 2019