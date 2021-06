رواں ہفتے سب سے زیادہ ویکسی نیشن کی گئی: اسد عمر

وفاقی وزیر اسد عمر کا کہنا ہے کہ رواں ہفتے سب سے زیادہ ویکسی نیشن کی گئی، آئندہ ہفتے نیا ریکارڈ بنائیں گے۔

سربراہ این سی او سی اسد عمر نے ٹوئٹ کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ ہفتے 12 سے 18 جون تک 23 لاکھ افراد کی ویکسی نیشن ہوچکی ہے، یہ کسی بھی ہفتےمیں سب سےزیادہ ویکیسی نشین لگائی گئی،ایک دن میں 3 لاکھ 32 ہزار 877 افراد کی ویکسی نیشن کی جاچکی ہے۔

اسد عمر نے کہا کہ 15 لاکھ ویکسین آج پاکستان پہنچ جائےگی، آئندہ 10 دن میں 50 لاکھ ویکیسین پاکستان آجائےگی، آئندہ ہفتےہم نیاریکارڈقائم کریں گے۔

Last week jun 12-18, more than 23 lakh vaccinations were done at a rate of 332,877 per day. This is the highest so far in any week. With 1.5 million vaccines arriving today and another almost 5 million in next 10 days, inshallah next week will be a new record. Well done Pakistan

— Asad Umar (@Asad_Umar) June 20, 2021