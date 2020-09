اسلام آباد: وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کا کہنا ہے کہ جلد بازی میں تعلیمی اداروں کو دوبارہ بند کرنے کا فیصلہ تدریسی عمل کو تباہ کردے گا.

وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر جاری اپنے پیغام میں کہا ہے کہ طلبا کی صحت ہماری پہلی ترجیح ہے اور اسی لیے کوئی بھی فیصلہ لینے سے پہلے وزارتِ صحت کا مشورہ لیں گے.

شفقت محمود نے کہا کہ 6 ماہ سے تدریسی عمل کی بندش نے طلبا کو بری طرح متاثر کیا جبکہ تعلیمی ادارے کھولنے سے متعلق فیصلہ سوچ بچاراوراحتیاط کےساتھ کیاگیا.

Health of students is our first priority and any decision we make will be guided by the advice of Health Ministry. Having said that 6 months closure deeply affected the students. Decision to open was taken with great care. Any hasty decision to close will destroy education

— Shafqat Mahmood (@Shafqat_Mahmood) September 19, 2020