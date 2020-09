موجودہ صورتحال کے تناظر میں جنگی تیاریاں بڑھانا ہونگی، آرمی چیف

راولپنڈی:آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا کہنا ہےکہ علاقائی اسٹریٹجک صورتحال میں اپنی تیاریاں جاری رکھیں گے،خطے کی موجودہ صورتحال کے تناظر میں جنگی تیاریاں بڑھانا ہونگی۔

پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ (آئی ایس پی آر) کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی زیر صدارت 235ویں کور کمانڈرز کانفرنس منعقد ہوا،جس میں کنٹرول لائن پر صورتحال اور آپریشنل ڈیپلائمنٹ کا جائزہ لیا گیا۔

کانفرنس میں افغان امن عمل میں پاکستان کے مثبت کردار اور مغربی سرحدی صورتحال کا بھی جائزہ لیا گیا،پاک افغان سرحد پر باڑ کی تنصیب کے عمل اور آپریشن ردالفساد کی پیشرفت کا بھی احاطہ کیا گیا۔

آرمی چیف نے مزید کہاکہ حکومتی پالیسیوں اور قومی مفادات کاتحفظ پہلی ترجیح ہے،ملکی مفادات کے خلاف کچھ عناصرففتھ جنریشن ہائبرڈ وار فیئر میں ملوث ہیں،ہائبرڈ وار فیئر سے متعلق حکومتی پالیسی کے مطابق اقدامات کیے جائیں۔

CCC presided by #COAS held at GHQ. Forum was briefed on evolving regional environment & operational developments especially situation along LOC, Pakistan’s positive role & contributions in Afghanistan Peace Process, situation along Western Border including fencing progress (1/6) pic.twitter.com/cSQfOQkYuG

