جماعت اسلامی کا یوم تاسیس ٹوئٹر پر ٹاپ ٹرینڈ

پاکستان کی سب سے بڑی مذہبی سیاسی تنظیم جماعت اسلامی کے 79 ویں یوم تاسیس کے موقع پر ‘#JIStruggle4IslamiPakistan ٹوئٹر پرٹاپ ٹرینڈ بن گیا۔

جماعت اسلامی کا79واں یوم تاسیس آج منایا جارہا ہے، ایک جانب جہاں کراچی میں بارش کی تباہ کاریوں سے کارکنان شہریوں کی مدد کے لیے میدان عمل میں موجود ہیں تو دوسری جانب سوشل میڈیا کے محاذ پر بھی اراکین، کارکنان ، حامیان اور رفیق کار فعال ہیں۔

In all these 79 years, Jamaat-e-Islami couldn't make a sole government even on provincial basis, we being taunted as few in Power. Alhamdulliah, what the few did in short time for commoners in Pakistan is an example for others.#JIStruggle4IslamiPakistan pic.twitter.com/m5fetkTnOW — |Y| ASIN | یاســـــــــــین (@MYKhanSwat) August 26, 2020

یوم تاسیس کی مناسبت سے جماعت اسلامی کا ‘#JIStruggle4IslamiPakistan ٹاپ ٹرینڈ بن گیا، مسلسل کئی گھنٹوں سے یہ ہیش ٹیگ پاکستان میں ٹرینڈ کررہا ہے۔

Special Edition published in different newspapers on 80th foundation day of ji #JIStruggle4IslamiPakistan pic.twitter.com/RzfjsEvlEj — iftikhar ul islam baloch افتخار الاسلام بلوچ (@iftikharulisla) August 26, 2020

سیکرٹری اطلاعات جماعت اسلامی پاکستا ن قیصر شریف نے اپنے بیان میں کہاہے کہ آج جماعت اسلامی کا 79 واں یوم تاسیس اندرون و بیرون ملک اس عزم کے اعادے کے ساتھ منایا جائے گا کہ جماعت اسلامی کی دعوت کو پاکستان سمیت دنیا بھر کے کروڑوں انسانوں تک اس ہدایت کے مصداق کہ ’’ قرآن و سنت کی دعوت لے کر اٹھو اور پوری دنیا پر چھا جائو‘‘۔ قرآن و سنت کے پیغام کوپوری انسانیت تک پہنچانا امت مسلمہ کی ذمے داری ہے ۔

#JIStruggle4IslamiPakistan

Only nation hope jammat islami Pakistan pic.twitter.com/maWja42B6D — Zia Ullah Khan (@ziaullahkhankp) August 26, 2020

Jamaat-e-Islami always strives to implement Islamic values & spread the message of Islam through literature & students organisation. Jamaat-e-Islami precisely working to Bound people with Quran & Sunnah! Pakistan will be Islamic. IA#JIStruggle4IslamiPakistan pic.twitter.com/jQYMEGxWhd — Abdul Waheed Afridi🇵🇰 (@AbWaheedJI) August 26, 2020