چیئرمین سی پیک اتھارٹی لیفٹیننٹ جنرل (ر) عاصم سلیم باجوہ کا کہنا ہے کہ سینٹرل ڈویلپمنٹ ورکنگ پارٹی سے ہوشاب، آواران شاہراہ کی تعمیر کی منظوری ہوگئی۔

چیئرمین سی پیک عاصم سلیم باجوہ نے ٹوئٹ کرتے ہوئے کہا کہ ایم ایٹ پر کام کا آغاز اہم ترجیح ہے۔

انہوں نے کہا کہ سینٹرل ڈویلپمنٹ ورکنگ پارٹی سے ہوشاب، آواران شاہراہ کی تعمیر کی منظوری ہوگئی ہے، 146 کلو میٹر طویل شاہراہ پر لاگت کا تخمینہ 26 ارب روپے ہے۔

چیئرمین سی پیک نے کہا کہ اس منصوبے سے کیچ، آواران اور بلوچستان کے پسماندہ علاقوں میں ترقی آئے گی۔

Work on M-8 to commence as top priority.CDWP approval obtained for 146 KMs-cost Rs.26 Bn-Hoshab to Awaran(purple dotted portion on map).This road in remote districts of Kech/Awaran is a beacon of light for impoverished South Balochistan,will change lives #cpec #CPECMakingProgress pic.twitter.com/tsHAB12E4a

— Asim Saleem Bajwa (@AsimSBajwa) July 5, 2020