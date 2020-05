ہکلہ سے ڈی آئی خان موٹروے پر کام جاری ہے، چیئرمین سی پیک

چیئرمین سی پیک اتھارٹی عاصم سلیم باجوہ کا کہنا ہے کہ ہکلہ سے ڈی آئی خان موٹروے پر کام جاری ہے،موٹروے کی تکمیل کا69 فیصد کام مکمل ہوچکا ہے۔

عاصم سلیم باجوہ نے عوامی رابطے کی ویب سائٹ پر ٹوئٹ کرتے ہوئے کہا کہ موٹر وے کی تکمیل کے بعد 5گھنٹے کا فاصلہ ڈھائی گھنٹے میں طے ہوگا،فورلین کا موٹروے 292کلو میٹر طویل ہے۔

Hakla (near Islamabad) to DI Khan 4 lane Motorway (292.5 KMs)construction in full swing. 69% work completed. Travel time will reduce from 5 hours to 2.5 hours #cpec #CPECMakingProgress pic.twitter.com/s4dzZQHJgP

