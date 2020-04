جنگلی جانوروں کی لڑائی کے بارے میں آپ نے اکثر سنا ہوگا اور معروف چینلز پر انِ کی فلموں میں ہی ایسے مناظر دیکھے ہوں گے مگر اب کینیا کے شہری نے اژدھے اور تیندوے کی لڑائی کی ویڈیو ریکارڈ کرکے انٹرنیٹ پر شیئر کی ہے جو دنیا بھر میں دیکھ جارہی ہے۔

شہری نے بتایا کہ یہ مناظر ماسائی مارا نیشنل ریزیرو پارک کے ہیں جہاں تیندوا اور اژدھے کے درمیان جھگڑا ہوا، ویڈیو میں دیکھا جاسکتا ہے کہ تیندوا مٹرگشت کرتا ہوا جارہا تھا تو اُس کی نظر اژدھے پرپڑی تو اُس نے پنجہ مارا۔

Leopard & Python squaring upto each other. As the python constricts, leopards agility takes care to escape the seize & kills it.

Not very uncommon. Python ends as prey to the leopard. pic.twitter.com/wBItYHtQZ2

