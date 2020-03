ریاض:سعودی عرب نے جان لیوا وائرس کے پھیلائو کے پیش نظر 21 روز کے لیے کرفیو نافذ کردیا۔

غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق سعودی عرب کے شاہ سلمان نے جان لیوا کورونا وائرس سے بچائو کے لیے حفاظتی اقدامات کرتے ہوئے 21 روز کے لیے شام 7 سے صبح 6 تک کرفیو نافذ کردیا گیا ہے۔

#BREAKING: #SaudiArabia’s King Salman orders curfew from 7 pm to 6 am for a period of 21 days, to limit the spread of #coronavirus in the Kingdom. pic.twitter.com/gl4wHxvbJv

— Saudi Gazette (@Saudi_Gazette) March 22, 2020