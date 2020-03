کراچی (موسیٰ غنی): کورونا وائرس کے باعث پاکستان کرکٹ بورڈ (پی سی بی )نے پاکستان سپرلیگ ( پی ایس ایل) فائیو کے دونوں سیمی فائنل ملتوی کردئیے ۔

ذرائع کا کہنا ہے کہ لاہور میں پی سی بی اور فرنچائزز مالکان کا اجلاس ہوا جس میں فرنچائزز مالکان سےمشاورت کے بعد پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) ملتوی کرنے کا حتمی فیصلہ کیا گیا ۔

پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے جاری بیان کے مطابق پی ایس ایل 2020 کو ملتوی کیا گیا ہے، یہ ایونٹ دوبارہ کرایا جائے گا تاہم اس کی مزید تفصیلات بعد میں جاری کی جائیں گی۔

دوسری جانب پی سی بی نے براڈ کاسٹنگ ٹیم کو فیصلے سے آگاہ کردیا ہے۔

قبل ازین یہ اطلاعات بھی سامنے آئیں تھی کہ ایک فرنچائز غیر ملکی کھلاڑیوں کی وطن واپسی کی وجہ سے مزید نہیں کھیلنا چاہتی۔

واضح رہے کہ کورونا وائرس کے پیش نظر فلائٹ آپریشن بند ہونے کے ڈرسے پی ایس ایل میں شامل متعدد غیرملکی کھلاڑی اور کوچ پہلے ہی اپنے اپنے وطن واپس روانہ ہوگئے تھے۔ اس کے علاوہ پی ایس ایل فائیو میں میچز میں تماشائیوں کی تعداد بھی بہت مایوس کن رہی اور ایونٹ کا رنگ پھیکا پڑنے لگا۔

IMPORTANT ANNOUNCEMENT#HBLPSLV postponed, to be rescheduled. More details to follow in due course.

— PakistanSuperLeague (@thePSLt20) March 17, 2020