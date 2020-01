تہران: ایران نے جنرل قاسم سلیمانی کا بدلہ لیتے ہوئے امریکی ہوائی اڈوں پر 13 سے زائد میزائلوں سے حملہ کیا ہے۔

تفصیلات کے مطابق بغداد میں امریکی ہوائی اڈوں عین الاسد اور اربیل پر حملہ کیا گیا ہے،ایرانی ٹی وی نے دعوی کیا ہے کہ میزائل حملوں میں 80 سے زائد افراد ہلاک ہوئے ہیں۔

ایرانی وزیر خارجہ جواد ظریف نے کہا ہے کہ مناسب جواب دے دیا ہے،حملے میں اسی فوجی اڈے کو نشانہ بنایا گیا ہے جہاں سے ایرانی جنرل کو ہدف بنایا گیا تھا۔

انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت سیلف ڈیفنس میں کارروائی کی ہے۔

Iran took & concluded proportionate measures in self-defense under Article 51 of UN Charter targeting base from which cowardly armed attack against our citizens & senior officials were launched.

We do not seek escalation or war, but will defend ourselves against any aggression.

— Javad Zarif (@JZarif) January 8, 2020