 دریا ئےراوی کا منصوبہ لاہور کے پھیلاؤ کےآگے بند باندھےگا، عمران خان

اسلام آباد: وزیر اعظم پاکستان عمران خان کا کہنا ہےکہ دریا ئےراوی کے کنارے شہر کی سنگ بنیاد رکھ کر خوشی ہورہی ہے،یہ منصوبہ لاہور کے بے ہنگم پھیلاؤ کےآگے بند باندھےگا۔

سماجی ویب سائٹ پر ٹوئٹ کرتے ہوئے عمران خان نے کہاکہ یہ ہمارے میگا پروجیکٹ کی تاریخ کا بڑا منصوبہ ہے،منصوبہ دریائے راوی کو سیوریج نالہ بننے سے بچائے گا،منصوبے سے اوورسیز پاکستانیوں کو سرمایہ کاری اور ترسیلات زر میں اضافہ ہوگا۔

The Ravi City project will also bring in foreign exchange through Overseas Pakistani investment in the project. It will create millions of jobs as 40 industries are connected to housing and construction and create wealth, enabling us to start paying off our national debt.

— Imran Khan (@ImranKhanPTI) August 7, 2020