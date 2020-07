ایل اوسی پر بھارتی فورسز کی بلااشتعال فائرنگ ، 3معصوم شہری زخمی

راولپنڈی :بھارتی فوجیوں نے ایک بار پھر لائن آف کنٹرول ( ایل او سی ) پر بلا اشتعال انگیز فائرنگ کی، جس کے نیتجے میں 3شہری زخمی ہوگئے۔

پاک فوج کی ترجمان ڈی جی آئی ایس پی آر نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر ٹوئٹ کرتے ہوئے بتایا کہ بھارتی فوج نے ایل او سی پر رکھ چکری سیکٹر میں بلااشتعال فائرنگ کی ہے ، جس میں بھارتی فوجیوں نے شہری آبادی کو جان بوجھ کر نشانہ بنایا ہے۔

Indian Army troops initiated unprovoked ceasefire violation deliberately targeting civil population in Rakhchikri Sector along #LOC. 3 innocent civilians including 2 women, residents of Akhori village got injured. Pakistan Army troops responded effectively to Indian firing.

— DG ISPR (@OfficialDGISPR) July 29, 2020