برطانوی مسافر طیارے میں بم کی اطلاع

برطانیہ میں مسافروں سے بھرے طیارےکو بم کی اطلاع پر لندن کے ایئرپورٹ پر ہنگامی لینڈنگ کرنا پڑ گئی۔

بین الاقوامی میڈیا رپورٹس کے مطابق رائن ایئرلائن کی پرواز ایف آر 1902 کو لندن کے اسٹین سٹیڈ ایئرپورٹ پر ایمرجنسی لینڈنگ کروائی گئی ہے۔

پرواز کراکو سے آئرلینڈ کے شہر ڈبلن جارہی تھی کہ دوران پرواز طیارے کے ٹوائلٹ سے ایک تحریر لکھی ہوئی ملی جس میں کہا گیا کہ بیت الخلا میں دھماکا خیز مواد موجود ہے۔

اطلاع ملنے پر کپتان نے کنٹرول ٹاور سے رابطہ کیا اور صورتحال سے آگاہ کیا جس پر طیارے کو فوری طور پر اسٹین سٹیڈ کی جانب موڑ کر ہنگامی لینڈنگ کی اجازت دی گئی۔

Fighter Jets were scrambled this evening to escort a Ryanair jet to Stanstead Airport following an explosives threat left in the toilets, confirmed Ryanair. Flight FR1902 Krakow to Dublin. All passengers are safe and are now being interviewed by Police. @Ryanair #stanstedairport pic.twitter.com/Ts5gGyezbT

— Dublin Digest (@thedublindigest) July 13, 2020