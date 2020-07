سری نگر: بھارتی فورسز نے مقبوضہ کشمیر میں ریاستی دہشت گردی کے تازہ واقعہ میں 3 سالہ بچے کے سامنے دادا کو شہید کردیا جس کے بعد گزشتہ ایک ماہ کے دوران بھارتی فوج کے ہاتھوں شہید ہونے والے کشمیریوں کی تعداد 54 ہوگئی ہے۔

عالمی انسانی حقوق کی تنظیمیں، اقوام متحدہ سمیت دیگر انسانی حقوق کے ترجمان بھارت کی مقبوضہ کشمیر میں ریاستی دہشت گردی پر خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں ۔

Occupation is Curse. It breeds pain. May Allah relieve us from this pain sooner.

Another cold blooded murder.

Son of 60 year old civilian Bashir Ahmed said his father was brought down from vehicle and killed by CRPF.#Kashmir#KashmirBleeds #KashmirIssue pic.twitter.com/K20lYNJZ94

