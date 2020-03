ہمیں اپنی بہادر ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں پر فخر ہے،آرمی چیف

آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہاہے کہ ہمیں اپنی بہادر ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں پر فخر ہے۔

خواتین کے عالمی دن پاک فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے اپنے پیغام میں خواتین کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ خواتین ہر شعبے میں بڑھ چڑھ کر قوم کی تعمیر میں حصہ لے رہی ہیں۔

“Our tribute to all women of 🇵🇰, who have played pivotal role in nation building in all segments of our society. Our brave mothers, sisters, daughters especially our martyrs’ families and those serving in armed forces are pride of our nation.” COAS#OurWomenOurPride

