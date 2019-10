امریکی کانگریس رکن نے جنسی تعلقات پر استعفیٰ دے دیا

کیلی فورنیا: امریکی کانگریس رکن کیٹی ہل نے اپنی ایک خاتون اسٹاف کے ساتھ جنسی تعلق رکھنے پر قوم سے ،معذرت کرتے ہوئے استعفیٰ دی دیا۔

امریکی کانگریئس کی ابھرتی ہوئی ڈیموکریٹ خاتون سیاست دان کیٹی ہل نےکیلی فورنیا سے رکن کانگریس منتخب ہوئیں تھیں ۔

کیٹٰ ہل اپنی خاتون اسٹاف ملازم کے ساتھ جنسی تعلق استوار کرنے پرمستعفی ہوئیں انھوں نے سماجی رابطے کی سائٹ ٹوئٹر پر لکھا کہ میں دل گرفتہ حالت میں مستعفی ہونے کا اعلان کر رہی ہوں۔یہ میری زندگی کا سب سے مشکل فیصلہ تھا لیکن یہ میرے حلقہ انتخاب، میری قوم اور میرے ملک کے لیے بہتر ہے۔

It is with a broken heart that today I announce my resignation from Congress. This is the hardest thing I have ever had to do, but I believe it is the best thing for my constituents, my community, and our country.

