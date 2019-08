پاکستان نے بیلسٹک میزائل غزنوی کا کامیاب تجربہ کرلیا

پاکستان نے دشمنوں کو منہ توڑ جواب دینے کے لیے بیلسٹک میزائل غزنوی کا کامیاب تجربہ کرلیا۔

پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ (آئی ایس پی آر) کے ڈائریکٹر میجر جنرل آصف غفور نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹرپراپنے بیان میں کہا ہے کہ پاکستان نے بیلسٹک میزائل غزنوی کا کامیاب تجربہ کرلیاہے۔ان کاکہنا ہے کہ میزائل کا تجربہ گزشتہ رات کیا گیا جس میں میزائل داغنے کی کامیاب تربیتی مشق بھی کی گئی۔

بیلسٹک میزائل 290 کلو میٹر تک وارہیڈ لے جانےاور زمین سے زمین پر ہدف کو نشانہ بنانے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے۔

میجرجنرل آصف غفور کا کہنا ہےکہ کامیاب میزائل تجربے پر چئیرمین جوائنٹ چیفس آف اسٹاف کمیٹی، چیف آف آرمی اسٹاف، پاک بحریہ کے سربراہ اور پاک فضائیہ کے سربراہ نے قوم کو مبارکباد دی۔ اس کے علاوہ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی، وزیر اعظم عمران خان نے میزائل کے کامیاب تجربے پر قوم کو مبارک باد اور انجینئرز کی کاوشوں کو سراہا ہے۔

Pakistan successfully carried out night training launch of surface to surface ballistic missile Ghaznavi, capable of delivering multiple types of warheads upto 290 KMs. CJCSC & Services Chiefs congrat team. President & PM conveyed appreciation to team & congrats to the nation. pic.twitter.com/hmoUKRPWev

