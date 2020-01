انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے سال 2019 میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے کھلاڑیوں پر مشتمل ٹیسٹ اور ون ڈے ٹیم آف دی ائیر کا اعلان کردیا ہے۔

تفصیلات کے مطابق آئی سی سی ٹیسٹ ٹیم آف دی ائیر میں کوئی بھی پاکستانی کھلاڑی جگہ نہ بناسکا تاہم ٹی ٹوئنٹی ٹیم کے کپتان بابر اعظم ایک روزہ ٹیم کا حصہ ہیں۔بھارتی ٹیم کے کپتان ویرات کوہلی کوآئی سی سی ٹیسٹ اور ون ڈے ٹیم کا کپتان بھی بنایا گیا۔

آئی سی سی ٹیسٹ ٹیم میں ماینک اگروال، ٹام لیتھم، مارکس لبوشین، ویرات کوہلی(کپتان)، اسٹیو اسمتھ، بین اسٹوکس، بی جے واٹلنگ (وکٹ کیپر)، پیٹ کمنز، مچل اسٹارک، نیل ویگنراور نیتھن لائن شامل ہیں۔

5 x Australians

3 x New Zealanders

2 x Indians

1 x Englishman

The XI making up the Test Team of the Year 👏 #ICCAwards pic.twitter.com/VG8SZoJ8bZ

— ICC (@ICC) January 15, 2020