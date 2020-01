ایران امریکہ تنازع:آرمی چیف اوروزیر خارجہ کورابطوں کی ہدایات جاری

وزیر اعظم عمران خان نےآرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اوروزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو ایران ، سعودی عرب اور امریکا کے ہم مناصب سے رابطے کرنےکی ہدایت کردی ہیں ۔

سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر وزیر اعظم عمران خان نے اپنے ٹوئٹ میں شاہ محمود قریشی کو ایران،سعودی عرب اور امریکا کا دورہ کرنے اورمتعلقہ ملکوں کے وزراءخارجہ کے ساتھ ملاقاتیں کرنے کا ہدایت کردی۔

I have asked FM Qureshi to visit Iran, KSA & USA to meet with respective foreign ministers, Secretary of State; & COAS Gen Bajwa to contact relevant military leaders to convey a clear message: Pakistan is ready to play it's role for peace but it can never again be part of any war

— Imran Khan (@ImranKhanPTI) January 8, 2020