آزاد کشمیر میں ہولناک زلزلے کی تباہ کاریاں

آزاد کشمیر میں خوفناک زلزلے کے بعد جا بجا تباہی کے مناظر دیکھے جاسکتے ہیں

Reported somewhere in Azad Kashmir Pakistan #earthquake pic.twitter.com/WTboSHwlPR

Condition of road at Jatlan near Bhimber AJK after #earthquake. I hope everyone is safe pic.twitter.com/NAq5ihw4pA

— Muhammad Zubair (@zchodhury) September 24, 2019