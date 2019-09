آرمی چیف کی فوج کو زلزلے سے متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں کرنے کی ہدایت

آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے پاک فوج کو آزادکشمیر میں امدادی کارروائیوں میں فوری حصہ لینے کی ہدایت کردی ہے جس کے بعد آرمی ایوی ایشن اور میڈیکل ٹیمیں امدادی کارروائیوں کے لیے متاثرہ علاقوں کی طرف روانہ کردی گئی ہیں۔

واضح رہے کہ آزاد کشمیر، پنجاب اور خیبرپختون خوا سمیت ملک کے بیشتر علاقوں میں زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں جس کے نتیجے میں کم از کم 6 افراد جاں بحق اور 100 سے زائد زخمی ہوگئے ہیں۔

COAS directs immediate rescue operation in aid of civil administration for victims of earthquake in AJK. Army troops with aviation and medical support teams dispatched.

— DG ISPR (@OfficialDGISPR) September 24, 2019