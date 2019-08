بی این پی رہنماء امان اللہ خان سمیت 4 افراد حملے میں جاں بحق

کوئٹہ : بلوچستان کے ضلع خضدار کی تحصیل زہری میں بی این پی رہنماء امان اللہ خان زرکزئی زہری سمیت 4 افراد حملے میں جاں بحق ہوگئے۔

ذرائع کے مطابق بی این پی رہنماء کا قافلہ زہری کے علاقے بلبل سے نورگامہ کی طرف جا رہا تھا کہ اس دوران انہیں نشانہ بنایا گیا، حملے کے نتیجے میں ان کا 14 سالہ نواسا بھی جاں بحق ہو گیا۔

ذرائع نے بتایا ہے کہ واقعہ کی اطلاع ملتے ہیں ڈپٹی کمشنر خضدار میجر ریٹائرڈ محمد الیاس کبزئی و دیگر انتظامی افسران لیویز فورس کے ہمراہ تحصیل زہری پہنچ گئے۔

Another dark day for BNP and the people of Balochistan. This loss has deprived us all. I’m lost of words today. Devastated to learn that Shaheed Amanullah Zehri with his friends and innocent grandson have been brutally killed in the middle of the night. May Allah have mercy. pic.twitter.com/devyKJ4YbM

— Akhtar Mengal (@sakhtarmengal) August 17, 2019