مسئلہ کشمیر کا حل اقوام متحدہ کی قراردادوں سے ممکن ہے، سعودی وزارت خارجہ

سعودی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ مسئلہ کشمیر کا حل صرف اقوام متحدہ کی قراردادوں سے ہی ممکن ہے۔

بھارت کے حالیہ جابرانہ اقدامات کے خلاف سعودی وزارت نے اپنے بیان میں تشویش کا اظہار کیا۔ وزارت خارجہ کا کہنا تھا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان مقبوضہ کشمیر تنازعہ کا حل صرف اقوام متحدہ کی قراردادوں سے مطابق ممکن ہے۔ بیان میں مزید کہا گہا کہ سعودی عرب مقبوضہ کشمیر میں آرٹیکل 370 کی منسوخی کے بعد پیدا ہونے والی کشیدہ صورتحال کا جائزہ لے رہا ہے۔

واضح رہے کہ بھارت نے اپنے آئین کی شق 370 کو منسوخ کرتے ہوئے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کردیا ہے۔ بھارت کے اس اقدام پر عالمی رہنماؤں نے شدید تشویش کا اظہار بھی کیا ہے۔

سوشل میڈیا صارفین بھارت کے اس اقدام کی شدید مخالفت کر رہے ہیں۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پرایک نے لکھا “عزت کی موت غلامی کی موت سے کئی گناہ بہتر ہے۔”

Death with Dignity is much more better than the. Life of slavery.

And Kashmir is the proof.#KashmirIsOurWeAreKashmir pic.twitter.com/jtJg0FfoFD

