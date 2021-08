نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن این سی او سی کے سربراہ ووفاقی وزیر اسدعمر نے کہا ہے کہ سیاستدانوں کی جانب سے ایس او پیز کی بدترین خلاف ورزی کی جارہی ہیں انتخابات کے بعد سے آزاد کشمیر میں کورونا کیسز کی شرح میں اضافہ ہوا۔

ٹوئٹر پر جاری بیان میں اسدعمر نے کہا کہ آزاد کشمیر میں کورونا پھیلاؤ میں انتخابات نے ایک سپر اسپریڈر کے طور پر کام کیا آزاد کشمیر انتخاب ملتوی کرنے اور ویکسین مہم پر اتفاق نہیں کیا گیا انتخابات سے پہلے ایک خصوصی ویکسی نیشن مہم چلانے کا کہا تھا ۔

Had recommended that AJK elections get postponed for a couple of months and a special vaccination campaign run before the elections. It was not agreed. Since the elections the positivity of AJK is running between 25 and 30%. Elections have acted as a super spreader event.

