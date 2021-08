ٹوکیو اولمپکس میں پاکستان کی نمائندگی کرنے والے ارشد ندیم وطن واپس پہنچ گئے۔

ارشد ندیم کے اپنے آبائی گاؤں میاں چنوں پہنچنے پر بھر پور استقبال کیا گیا اور “پاکستان زندہ باد” کے نعرے بنلد کیے گئے۔ ارشد ندیم کی آمد سے قبل ان کے استقبال کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے۔

وطن واپس پہنچنے پر ارشد ندیم نے کہا کہ قوم کی دعاوں کا شکر گزار ہوں، مستقبل میں ملک کے لیے میڈل لانے کی کوشش کروں گا، میں نے اچھا رزلٹ دینے کی کوشش کی، میں اسپورٹس بورڈ اور واپڈا کا شکر گزار ہوں۔

From Mian Channu to Tokyo…Arshad Nadeem qualifies for the Javelin Throw final…Grit written all on his face…#Pakistan #ArshadNadeem #TalentPk pic.twitter.com/ycqdPQY8Oz

