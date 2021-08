لاہور: مسلم لیگ (ن ) کی مرکزی نائب صدر مریم نواز کا کہنا ہے کہ انکے بیٹے جنید کا 22اگست کو لندن میں نکاح ہوگا تاہم وہ اس حکومت سے بیرون ملک سفر کے لئے اجازت نہیں مانگیں گی۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر ٹوئٹ کرتے ہوئے مریم نواز نے کہا کہ میرے بیٹے جنید کا نکاح 22اگست کو عائشہ سیف الرحمان خان کے ساتھ لندن میں ہورہا ہے،بدقسمتی سے صریحاً نشانہ بنائے جانے،بوگس مقدمات اور ای سی ایل پر نام ہونے کی وجہ سے وہ تقریب میں شریک نہیں ہوسکیں گی۔

I was in jail when my beloved mother passed away and now I won’t be able to share my son’s happiness, but, I will NOT make any request to this government for travel abroad. I leave the matter to Almighty Allah. https://t.co/hNXBSpa7yB

