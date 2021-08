ترکی کے بعد الجیریا کے جنگلات میں لگی آگ نے تباہی مچا دی ہے۔

غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق الجیریا میں 50 مقامات پر آگ لگی ہوئی ہے، آگ بجھانے کے عمل میں 42 افراد ہلاک جب کہ کئی زخمی ہو چکے ہیں، ہلاک ہونے والوں میں 25 فوجی اور 17 عام شہری شامل ہیں۔ فوج کو سویلین افراد کی مدد کے لیے بھیجا گیا تھا۔

الجیریا حکام کا کہنا ہے کہ آگ لگنے کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی تاہم اس وقت درجہ حرارت 42 ڈگری ہے۔

keep the people of tizi ouzou in your prayers🙏🏼 #algeriaisburning pic.twitter.com/odyWgC2u6i

— ♠️ (@cicegimeda) August 9, 2021