حیدرآباد (اسٹاف رپورٹر) حیدرآباد میں جرائم کے خلاف پولیس کی کارروائیاں، پولیس مقابلہ، منشیات اور شراب فروخت کرنے والے ملزمان گرفتا۔ تفصیلات کے مطابق حالی روڈ پولیس نے بدنام زمانہ منشیات فروش گروہ سے مقابلہ کرکے لاکھوں روپے مالیت کی منشیات برآمد کرلی، ایس ایس پی حیدرآباد عبدالسلام شیخ کی ہدایات پر عملدرآمد کرتے ہوئے حالی روڈ پولیس کی منشیات فروشوں و دیگر جرائم میں ملوث ملزمان کے خلاف کارروائیاں کرتے ہوئے ڈی ایس پی حالی روڈ میر لیاقت علی تالپور کی نگرانی میں ایس ایچ او غلام فاروق راہوپوٹو کی SIP امتیاز علی لارک اور دیگر اسٹاف کے ہمراہ کارروائی کے دوران بدنام زمانہ منشیات فروش نور السلام اپنے دیگر ساتھیوں کے ہمراہ ریلوے ٹریک ہزارہ کالونی کے قریب چرس اور آئیس فروخت کررہا ہے، حالی روڈ پولیس نے بروقت مخفی اطلاع پر موصول ہونے والی جگہ پہنچی، جہاں ملزمان نے پولیس کو آتا دیکھ کر فائرنگ شروع کردی، حالی روڈ پولیس نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے 1 منشیات فروش بنام عمیر علی ولد حق نواز اعوان کو 1 عدد T.T پستول معہ راؤنڈز سمیت گرفتار کرلیا، جبکہ بدنام زمانہ منشیات فروش نور السلام عرف تِھری پھٹان اپنے دیگر ساتھیوں بنام مٹھو پٹھان، مشیر سواتی پٹھان، آصف بلا اور 3 نامعلوم ملزمان سمیت موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہوگیا، گرفتار و مفرور ملزمان کے قبضے سے لاکھوں روپے مالیت کی کرسٹل آئس 560 اور 1 کلو 10 گرام چرس برآمد کی گئی ہے، پولیس نے گرفتار و مفرور ملزمان کے خلاف زیر دفعات *132/2021 u/s 324,353,147,148,149 PPC*، *133/2021 u/s 9-C CNS*، *134/2021 u/s 23-A S.A.A* مقدمات درج کرکے ملزمان سے تفتیش شروع کردی ہے۔ اسی طرح تھانہ اے سیکشن پولیس کی کارروائی میں 3 منشیات فروش شراب کی بوتلوں سمیت گرفتار، پولیس نے مقدمہ درج کرکے ملزمان کو گرفتار کرلیا، تھانہ A-سیکشن پولیس کی سماجی برائیوں میں ملوث ملزمان کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں، تھانہ A-سیکشن کے ایس ایچ او انسپکٹر عمران رشید شیخ کی ASI ہاشم علی اور دیگر اسٹاف کے ہمراہ کارروائی کرتے ہوئے امانی شاہ قبرستان یونٹ نمبر 11 کے قریب 3 مشکوک افراد بنام عابد شیخ، عبدالواجد صدیقی اور سید رضا عباس کو روک کر چیک کیا، جن کے قبضے سے دوران تلاشی 12 شراب کی بوتلیں برآمد ہوئیں، تھانہ اے سیکشن پولیس نے منشیات فروشوں کو گرفتار کرکے ملزمان کے خلاف حدود آرڈیننس زیر دفعات *215/2021 u/s 3/4 PEHO* کے تحت مقدمہ درج کرلیا ہے۔