سرینگر: قائد تحریک آزادی جموں وکشمیرسید علی گیلانی کا کہنا ہے کہ سعودی عدالت کی طرف سے 69 فلسطینیوں اور اردنی شہریوں کو اسر ائیل کے خلاف فلسطینی تحریک آزادی کی حمایت میں دی گئی قید کی سزائیں غداری کے مترادف ہیں۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر ٹوئٹ کرتے ہوئے سیدعلی گیلانی نے کہا کہ اسرائیل سے اپنی دوستی کرکے سعودی عرب تباہی کے راستے پر چل پڑا ہے۔

The sentencing of 69 Palestinians and Jordenians for supporting the resistance against Israel is nothing short of treasonous. With its friendship with Israel Saudi Arabia has embarked on a path to destruction.

