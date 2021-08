پاکستان میں ایسے الیکشن ہوں گے جس کے نتائج ہر کوئی قبول کرے گا، وزیراعظم

اسلام آباد: وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ آخرکار پاکستان میں ایسے الیکشن ہوں گے جس کے نتائج کو تمام فریق قبول کریں گے۔

وزیر اعظم عمران خان نے ٹوئٹر پر اپنے پیغام میں کہا کہ پاکستان کی بنائی الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا معائنہ کیا، شبلی فراز اور ان کی ٹیم مبارکباد کی مستحق ہے۔

عمران خان نے کہا کہ بالآخر یہ دکھائی دینے لگا ہے کہ پاکستان میں ہمیں ایسے انتخابات میسر آئیں گے جن میں حصہ لینے والے تمام امیدوار نتائج تسلیم کریں گے۔

Inspecting Pakistani-made electronic voting machines by our Science & Technology Ministry. Looks like finally we will have elections in Pakistan where all contestants will accept the results . Congratulations to Shibli Faraz and his team. pic.twitter.com/9UySGvhiU0

