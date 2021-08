ایک ڈوز لگوانے والے 50 سال کے افراد کی شرح میں اضافہ

اسلام آباد: پاکستان میں ایک ڈوز لگوانے والے 50 سال کی عمر کے افراد کی شرح میں اضافہ ہوا ہے۔

وفاقی وزیر و سربراہ این سی او سی اسد عمر نے ٹوئٹ کرتے ہوئے بتایا ہے کہ گزشتہ چار ہفتے 50 سال کے 2 کروڑ 72 لاکھ افراد نے 21 فیصد ویکسین کا ایک ڈوز لیا تاہم اب یہ تعداد 33 فیصد ہوگئی۔

اسد عمر نے کہا کہ 50 سال یا زائد عمر کے افراد کو کورونا کا زیادہ خطرہ ہے لہٰذا 50 سال یا زائد عمر کے افراد کو ویکسین لگوانے کی ترغیب دیں۔

4 weeks back of the 2 crore 72 lakh Pakistani’s 50 years or older, 21% had recieved atleast one vaccine dose. Now that number is 33%. This is the age group which is most vulnerable to serious disease due to covid. Please particularly encourage those in this age group to vaccinate

